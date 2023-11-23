В киевском метро участились случаи травмирования пассажиров

Как отмечают в предприятии, участились остановки эскалаторов из-за попадания личных вещей.

Источник фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

В столичном метро участились случаи травмирования пассажиров по собственной неосторожности. Так, за третий квартал этого года произошло 14 травматических случаев с пассажирами подземки. В прошлом году таких случаев было меньше, а именно 9. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

«Анализ показал, что 10 из 14 несчастных случаев случаются на эскалаторах подземки. Еще 3 случая травмирования пассажиров произошли на лестнице, а также один - на платформе станции. Основная причина этого – личная неосторожность и несоблюдение правил пользования метрополитеном», - говорится в сообщении.

Как отмечают в предприятии, участились остановки эскалаторов из-за попадания личных вещей. Также по неосторожности и невнимательности родителей случаются случаи травмирования детей. Поэтому Киевский метрополитен призывает взрослых следить за поведением детей, в частности на эскалаторах.

Для безопасной и быстрой поездки в метро необходимо соблюдать простые, но важные правила, в частности:

придерживать дверь;

держаться за поручень (на эскалаторе и в вагоне метро);

не сидеть на ступеньках эскалатора, а также не бегать по ним;

не заступать за ограничительные линии эскалатора и платформы станции;

придерживать полы длинной одежды;

не касаться неподвижных частей эскалатора;

в случае падения личных вещей на путь, не пытаться достать их, а обращаться к дежурному.

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