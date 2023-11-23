У київському метро почастішали випадки травмування пасажирів

Як наголошують у підприємстві, почастішали зупинки ескалаторів через потрапляння особистих речей.

Джерело фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

У столичному метро почастішали випадки травмування пасажирів через власну необережність. Так, за третій квартал цього року трапилося 14 травматичних випадків із пасажирами підземки. Торік таких випадків було менше, а саме 9. Про це інформує КП «Київський метрополітен».

«Аналіз засвідчив, що 10 із 14 нещасних випадків трапляються на ескалаторах підземки. Ще 3 випадки травмування пасажирів відбулися на сходах, а також один – на платформі станції. Основна причин цього – особиста необережність і недотримання правил користування метрополітеном», - сказано у повідомленні.

Як наголошують у підприємстві, почастішали зупинки ескалаторів через потрапляння особистих речей. Також через необережність і неуважність батьків трапляються випадки травмування дітей. Тож «Київський метрополітен» закликає дорослих пильнувати за поведінкою дітей, зокрема на ескалаторах.

Для безпечної та швидкої поїздки в метро необхідно дотримуватися простих, але важливих правил, зокрема:

притримувати двері;

триматися за поручень (на ескалаторі та у вагоні метро);

не сидіти на східцях ескалатора, а також не бігати ними;

не заступати за обмежувальні лінії ескалатора та платформи станції;

притримувати поли довгого одягу;

не торкатися нерухомих частин ескалатора;

у разі падіння особистих речей на колію, не намагатись дістати їх, а звертатись до чергового.

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