Бесплатное жилье украинцам в Чехии: какие города уже не предоставляют размещение

Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет бесплатное размещение.

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Украинцы в Чехии имеют право на получение бесплатного жилья в течение 150 дней. Однако некоторые города страны уже не предоставляют гуманитарное размещение. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Так, новоприбывшие беженцы из Украины могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из краевых центров помощи Украине (KACPU). Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение. Потому что некоторые города больше не предоставляют бесплатное жилье.

Прага;

Бенешов;

Пржибрам;

Младо-Болеслав.

В других KACPU заявления на жилье принимаются с 8:00 до 12:00 согласно графику работы отдельных центров.

Желающие получить бесплатное жилье в Среднечешском крае могут обратиться только к двум KACPU – в городах Кладно и Кутная Гора. Но беженцев при этом могут направить в любой город в регионе.

В то же время кратковременный приют – пока человек получил направление на жилье от KACPU – можно получить круглосуточно в городах Брно и Острава. В Праге с 1 сентября кратковременное размещение не предоставляется.

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