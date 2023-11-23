В Харьковской области будут проверять документы у мужчин в развлекательных заведениях

В регионе решили ужесточить проверку документов у мужчин призывного возраста в развлекательных заведениях.

В Харькове и области планируется ужесточить проверку документов у мужчин призывного возраста в развлекательных заведениях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что 23 ноября состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области, на котором обсуждались мобилизационные процессы в регионе.

"Мы все должны понимать - война продолжается, враг никуда не девался, поэтому оборона страны - наша общая задача. Среди рассмотренных вопросов - мобилизационные процессы в области. В этом направлении должны совместно работать все ответственные органы и службы в сотрудничестве с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", - рассказал он.

По словам Синегубова, следует усилить проверку наличия военно-учетных документов у посетителей развлекательных заведений, но при этом мобилизация должна происходить с соблюдением действующего законодательства Украины.

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