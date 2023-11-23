Польские протестующие назвали условный срок блокады границы и выдвинули новое требование

К польским перевозчикам присоединились фермеры и выступили с новым требованием.

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Фермеры из Польши, присоединившиеся к протестам перевозчиков, вышли на акцию протеста возле украинско-польской границы, спровоцировав блокирование пункта пропуска "Шегини"-"Медика". Инициаторы протеста сначала обещали завершить акцию до субботы, однако сейчас заявляют, что будут продолжать протест до 3 января, - сообщает Wiadomosci Rolnicze Polska.

"Мы продали кукурузу очень дешево, теряем 2 тысячи злотых на каждом гектаре. Расходы на гектар составляют 5,5 тыс. злотых, а мы получили лишь 3,3 тыс. Кредиты ликвидности, которые в определенной степени нас поддерживали, были отозваны, чтобы мы могли продолжать функционировать как фермеры. К сожалению, правительство, которое сейчас идет, забрало у нас эти кредиты", - рассказал один из организаторов протеста Роман Кондров.

Кроме этого, среди основных требований фермеры выступают с просьбой не повышать налог на землю. Недовольные уровнем прибыли и потерями, которые понесли из-за резкого снижения цен на свою продукцию, они продолжают протестовать, требуя правительственного внимания к их ситуации и решения возникающих проблем.

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