ЕСПЧ присудил компенсацию Леху Валенсе и указал на недостатки польской судебной власти

Бывший президент Польши получит 30 тысяч евро компенсации.

Европейский суд по правам человека рассмотрел иск первого президента Польши Леха Валенсы и признал, что нынешний метод формирования Верховного суда Польши является «системной проблемой».

Суд удовлетворил жалобу Леха Валенсы, указав на недостатки польских судебных властей и присудив истцу 30 тысяч евро компенсации. Об этом говорится в решении суда.

Жалоба Валенсы в ЕСПЧ касалась спора с эксколлегой Кшиштофом Вышковским, против которого он в 2005 году подал иск из-за утверждения Вышковского о якобы сотрудничестве бывшего лидера «Солидарности» с силовиками коммунистического режима.

Валенса хотел через суд добиться от Вышковского извинений и пожертвования на благотворительность. Судебный процесс закончился в 2011 году полностью в пользу Валенсы, но в 2021 приговор отменила Палата чрезвычайного контроля и публичных дел Верховного суда.

Это стало возможным благодаря экстраординарной жалобе генерального прокурора Польши Збигнева Зебро после реформы правосудия 2017 года. В январе 2020 года Зебро подал жалобу на окончательное решение по делу Валенсы, чтобы «обеспечить соблюдение принципа демократического правового государства и оправдать его принципами социальной справедливости».

ЕСПЧ, рассмотрев жалобу Леха Валенсы, постановил, что нынешний способ назначения судей Верховного суда в Польше является системной проблемой, вытекающей из способа создания Национального совета судебной власти.

Суд в Страсбурге установил, что Зебро злоупотреблял правовой процедурой, подав экстраординарную жалобу «в целях достижения собственных политических целей и политической мести». Теперь экспрезидент Польши должен получить 30 тысяч евро компенсации.

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