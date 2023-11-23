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ЄСПЛ присудив компенсацію Леху Валенсі й вказав на недоліки польської судової влади

17:02, 23 листопада 2023
Колишній президент Польщі отримає 30 тисяч євро компенсації.
ЄСПЛ присудив компенсацію Леху Валенсі й вказав на недоліки польської судової влади
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Європейський суд із прав людини розглянув позов першого президента Польщі Леха Валенси та визнав, що нинішній метод формування Верховного суду Польщі є «системною проблемою».

Суд задовольнив скаргу Леха Валенси, вказавши на недоліки польської судової влади та присудивши позивачу 30 тисяч євро компенсації. Про це йдеться у рішенні суду.

Скарга Валенси до ЄСПЛ стосувалась суперечки з ексколегою Кшиштофом Вишковським, проти якого він у 2005 році подав позов через твердження Вишковського про нібито співпрацю колишнього лідера «Солідарності» із силовиками комуністичного режиму.

Валенса хотів через суд домогтись від Вишковського вибачень і пожертвування на благодійність. Судовий процес закінчився у 2011 році повністю на користь Валенси, але у 2021-му вирок скасувала Палата надзвичайного контролю та публічних справ Верховного суду.

Це стало можливим завдяки екстраординарній скарзі генерального прокурора Польщі Збігнева Зьобро після реформи правосуддя 2017 року. У січні 2020-го Зьобро подав скаргу на остаточне рішення у справі Валенси, щоб «забезпечити дотримання принципу демократичної правової держави та виправдати його принципами соціальної справедливості».

ЄСПЛ, розглянувши скаргу Леха Валенси, постановив, що нинішній спосіб призначення суддів Верховного суду в Польщі є системною проблемою, яка випливає зі способу створення Національної ради судової влади.

Суд у Страсбурзі встановив, що Зьобро зловживав правовою процедурою, подавши екстраординарну скаргу «з метою досягнення власних політичних цілей і політичної помсти». Тепер експрезидент Польщі має отримати 30 тисяч євро компенсації.

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