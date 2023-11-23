ЄСПЛ присудив компенсацію Леху Валенсі й вказав на недоліки польської судової влади

Колишній президент Польщі отримає 30 тисяч євро компенсації.

Європейський суд із прав людини розглянув позов першого президента Польщі Леха Валенси та визнав, що нинішній метод формування Верховного суду Польщі є «системною проблемою».

Суд задовольнив скаргу Леха Валенси, вказавши на недоліки польської судової влади та присудивши позивачу 30 тисяч євро компенсації. Про це йдеться у рішенні суду.

Скарга Валенси до ЄСПЛ стосувалась суперечки з ексколегою Кшиштофом Вишковським, проти якого він у 2005 році подав позов через твердження Вишковського про нібито співпрацю колишнього лідера «Солідарності» із силовиками комуністичного режиму.

Валенса хотів через суд домогтись від Вишковського вибачень і пожертвування на благодійність. Судовий процес закінчився у 2011 році повністю на користь Валенси, але у 2021-му вирок скасувала Палата надзвичайного контролю та публічних справ Верховного суду.

Це стало можливим завдяки екстраординарній скарзі генерального прокурора Польщі Збігнева Зьобро після реформи правосуддя 2017 року. У січні 2020-го Зьобро подав скаргу на остаточне рішення у справі Валенси, щоб «забезпечити дотримання принципу демократичної правової держави та виправдати його принципами соціальної справедливості».

ЄСПЛ, розглянувши скаргу Леха Валенси, постановив, що нинішній спосіб призначення суддів Верховного суду в Польщі є системною проблемою, яка випливає зі способу створення Національної ради судової влади.

Суд у Страсбурзі встановив, що Зьобро зловживав правовою процедурою, подавши екстраординарну скаргу «з метою досягнення власних політичних цілей і політичної помсти». Тепер експрезидент Польщі має отримати 30 тисяч євро компенсації.

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