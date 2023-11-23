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У Верховному Суді відновлять архів, юридичну службу і проведуть класифікацію посад, — затверджено зміни

Зміни у структурі апарату Верховного Суду, схвалені в грудні 2022 року, не кращим чином вплинули на ефективність його роботи і призвели до часткового розбалансування відповідальності та втрати кваліфікованих фахівців, - Пленум ВС вирішив виправити ситуацію

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії

Кіровоградський окружний адмінсуд звернувся до Пленуму ВС стосовно неконституційності обмеження максимального розміру пенсії.

Непроведення виборів з міркувань безпеки виборців не означає позбавлення їх виборчих прав, - Пленум ВС не став звертатися до КСУ

Непроведення виборів у певний час – тобто, їх відкладення з міркувань безпеки виборців, хоча і має ознаки певного втручання у реалізацію виборчих прав, але не означає позбавлення цих прав, - Пленум Верховного Суду відмовив у внесенні подання до КСУ щодо конституційності норми Виборчого кодексу, яка, на думку ШААС, обмежує виборчі права громадян.

Пленум Верховного Суду вирішив, що звертатися до КСУ щодо «замороженого» у 2021 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладу судді, підстав немає

Пленум Верховного Суду обговорив, чи треба звертатися до Конституційного Суду щодо зменшеного розміру прожиткового мінімуму для розрахунку посадового окладу суддів у 2102 грн.

Суди під час розгляду справ про домашнє насильство і насильство за ознакою статі зобов’яжуть вирішувати питання про направлення кривдників на відповідну програму

В зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції передбачаються зміни у порядку притягнення до відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

  1. У світі

Євросоюз схвалив виділення Угорщині близько $1 млрд в обмін на розблокування допомоги Україні

18:20, 23 листопада 2023
Євросоюз прийняв рішення про виділення Угорщині близько 1 мільярда доларів з фондів, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан погрожує блокувати допомогу Україні.
Євросоюз схвалив виділення Угорщині близько $1 млрд в обмін на розблокування допомоги Україні
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Європейський союз розблокував 900 мільйонів євро (близько 1 мільярда доларів) авансових платежів для Угорщини, частину коштів, які досі залишалися замороженими у зв'язку з питаннями вето Будапешта щодо допомоги Україні, – повідомляє Reuters.

Європейська комісія, яка базується в Брюсселі, виключила Угорщину з постпандемічного економічного стимулювання ЄС через серйозні занепокоєння щодо корупції та порушення демократичних принципів за часів правління Віктора Орбана.

Угорщина відповіла на це блокуванням прийняття ЄС рішень, запланованих на наступний місяць, що стосуються надання Україні 50 мільярдів євро економічної допомоги до 2027 року та початку переговорів про вступ до ЄС. Крім того, Будапешт заблокував плани про надання Києву військової допомоги ЄС у розмірі 20 мільярдів євро та виступає проти запровадження санкцій проти росії за війну, яку вона веде.

Для України підтримка ЄС має велике значення, оскільки країна відбиває повномасштабне вторгнення росії, починаючи з лютого 2022 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан же стверджує, що Угорщина не більш корумпована, ніж інші країни ЄС і залишається стійким у своїй позиції.

Нагадаємо, в Угорщині загрожують заблокувати початок переговорів щодо вступу України в ЄС.

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