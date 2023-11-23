Євросоюз схвалив виділення Угорщині близько $1 млрд в обмін на розблокування допомоги Україні

Євросоюз прийняв рішення про виділення Угорщині близько 1 мільярда доларів з фондів, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан погрожує блокувати допомогу Україні.

Європейський союз розблокував 900 мільйонів євро (близько 1 мільярда доларів) авансових платежів для Угорщини, частину коштів, які досі залишалися замороженими у зв'язку з питаннями вето Будапешта щодо допомоги Україні, – повідомляє Reuters.

Європейська комісія, яка базується в Брюсселі, виключила Угорщину з постпандемічного економічного стимулювання ЄС через серйозні занепокоєння щодо корупції та порушення демократичних принципів за часів правління Віктора Орбана.

Угорщина відповіла на це блокуванням прийняття ЄС рішень, запланованих на наступний місяць, що стосуються надання Україні 50 мільярдів євро економічної допомоги до 2027 року та початку переговорів про вступ до ЄС. Крім того, Будапешт заблокував плани про надання Києву військової допомоги ЄС у розмірі 20 мільярдів євро та виступає проти запровадження санкцій проти росії за війну, яку вона веде.

Для України підтримка ЄС має велике значення, оскільки країна відбиває повномасштабне вторгнення росії, починаючи з лютого 2022 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан же стверджує, що Угорщина не більш корумпована, ніж інші країни ЄС і залишається стійким у своїй позиції.

Нагадаємо, в Угорщині загрожують заблокувати початок переговорів щодо вступу України в ЄС.

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