Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховном Суде восстановят архив, юридическую службу и проведут классификацию должностей, — утверждены изменения

Изменения в структуре аппарата Верховного Суда, одобренные в декабре 2022 года, не лучшим образом повлияли на эффективность его работы и привели к частичной разбалансировке ответственности и потере квалифицированных специалистов, - Пленум ВС решил исправить ситуацию.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии

Кировоградский окружной админсуд обратился к Пленуму ВС по поводу неконституционности ограничения максимального размера пенсии.

Непроведение выборов из соображений безопасности избирателей не означает лишения их избирательных прав, - Пленум ВС не стал обращаться в КСУ

Непроведение выборов в определенное время – то есть их отложение из соображений безопасности избирателей, хотя и имеет признаки определенного вмешательства в реализацию избирательных прав, но не означает лишения этих прав, - Пленум Верховного Суда отказал во внесении представления в КСУ о конституционности нормы Избирательного кодекса, которая , по мнению ШААС, ограничивает избирательные права граждан.

Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет

Пленум Верховного Суда обсудил, следует ли обращаться в Конституционный Суд относительно уменьшенного размера прожиточного минимума для расчета должностного оклада судей в 2102 грн.

Суды при рассмотрении дел о домашнем насилии и насилии по признаку пола обяжут решать вопрос о направлении обидчиков на соответствующую программу

В связи с ратификацией Стамбульской конвенции предполагаются изменения в порядке привлечения к ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

  1. В мире

Евросоюз одобрил выделение Венгрии около $1 млрд в обмен на разблокирование помощи Украине

18:20, 23 ноября 2023
Евросоюз принял решение о выделении Венгрии около 1 миллиарда долларов из фондов, когда премьер-министр Виктор Орбан угрожает блокировать помощь Украине.
Евросоюз одобрил выделение Венгрии около $1 млрд в обмен на разблокирование помощи Украине
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Европейский союз разблокировал 900 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов) авансовых платежей для Венгрии, часть средств, которые до сих пор оставались замороженными в связи с вопросами вето Будапешта в отношении помощи Украине, - сообщает Reuters.

Европейская комиссия, которая базируется в Брюсселе, исключила Венгрию из постпандемического экономического стимулирования ЕС из-за серьезных опасений относительно коррупции и нарушения демократических принципов во времена правления Виктора Орбана.

Венгрия ответила на это блокированием принятия ЕС решений, запланированных на следующий месяц, касающихся предоставления Украине 50 миллиардов евро экономической помощи до 2027 года и начала переговоров о вступлении в ЕС. Кроме того, Будапешт заблокировал планы о предоставлении Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступает против введения санкций против россии за войну, которую она ведет.

Для Украины поддержка ЕС имеет большое значение, поскольку страна отражает полномасштабное вторжение россии, начиная с февраля 2022 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан же утверждает, что Венгрия не более коррумпирована, чем другие страны ЕС и остается устойчивым в своей позиции.

Напомним, в Венгрии угрожают заблокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду