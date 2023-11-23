Евросоюз одобрил выделение Венгрии около $1 млрд в обмен на разблокирование помощи Украине

Евросоюз принял решение о выделении Венгрии около 1 миллиарда долларов из фондов, когда премьер-министр Виктор Орбан угрожает блокировать помощь Украине.

Европейский союз разблокировал 900 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов) авансовых платежей для Венгрии, часть средств, которые до сих пор оставались замороженными в связи с вопросами вето Будапешта в отношении помощи Украине, - сообщает Reuters.

Европейская комиссия, которая базируется в Брюсселе, исключила Венгрию из постпандемического экономического стимулирования ЕС из-за серьезных опасений относительно коррупции и нарушения демократических принципов во времена правления Виктора Орбана.

Венгрия ответила на это блокированием принятия ЕС решений, запланированных на следующий месяц, касающихся предоставления Украине 50 миллиардов евро экономической помощи до 2027 года и начала переговоров о вступлении в ЕС. Кроме того, Будапешт заблокировал планы о предоставлении Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступает против введения санкций против россии за войну, которую она ведет.

Для Украины поддержка ЕС имеет большое значение, поскольку страна отражает полномасштабное вторжение россии, начиная с февраля 2022 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан же утверждает, что Венгрия не более коррумпирована, чем другие страны ЕС и остается устойчивым в своей позиции.

Напомним, в Венгрии угрожают заблокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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