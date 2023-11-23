Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховном Суде восстановят архив, юридическую службу и проведут классификацию должностей, — утверждены изменения

Изменения в структуре аппарата Верховного Суда, одобренные в декабре 2022 года, не лучшим образом повлияли на эффективность его работы и привели к частичной разбалансировке ответственности и потере квалифицированных специалистов, - Пленум ВС решил исправить ситуацию.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии

Кировоградский окружной админсуд обратился к Пленуму ВС по поводу неконституционности ограничения максимального размера пенсии.

Непроведение выборов из соображений безопасности избирателей не означает лишения их избирательных прав, - Пленум ВС не стал обращаться в КСУ

Непроведение выборов в определенное время – то есть их отложение из соображений безопасности избирателей, хотя и имеет признаки определенного вмешательства в реализацию избирательных прав, но не означает лишения этих прав, - Пленум Верховного Суда отказал во внесении представления в КСУ о конституционности нормы Избирательного кодекса, которая , по мнению ШААС, ограничивает избирательные права граждан.

Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет

Пленум Верховного Суда обсудил, следует ли обращаться в Конституционный Суд относительно уменьшенного размера прожиточного минимума для расчета должностного оклада судей в 2102 грн.

Суды при рассмотрении дел о домашнем насилии и насилии по признаку пола обяжут решать вопрос о направлении обидчиков на соответствующую программу

В связи с ратификацией Стамбульской конвенции предполагаются изменения в порядке привлечения к ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

  1. В Украине

В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий: сильные снегопады и гололед

17:20, 23 ноября 2023
26 и 27 ноября предупреждают об ухудшении погодных условий.
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий: сильные снегопады и гололед
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине прогнозируют сильные снегопады и гололед. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации чрезвычайников, 26-27 ноября в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и столице ожидаются сильные снегопады, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица. Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму прогнозируют значительные дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.

Граждан призывают быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду