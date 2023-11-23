В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий: сильные снегопады и гололед

26 и 27 ноября предупреждают об ухудшении погодных условий.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Украине прогнозируют сильные снегопады и гололед. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации чрезвычайников, 26-27 ноября в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и столице ожидаются сильные снегопады, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица. Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму прогнозируют значительные дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.

Граждан призывают быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.