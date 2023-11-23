У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов: сильні снігопади та ожеледь

26 та 27 листопада попереджають про погіршення погодній умов.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua/

В Україні прогнозують сильні снігопади та ожеледь. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією надзвичайників, 26-27 листопада у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та столиці очікуються сильні снігопади, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму прогнозують значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

Громадян закликають бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки.

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