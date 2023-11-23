Польські протестувальники назвали умовний термін блокади кордону та висунули нову вимогу

До польських перевізників долучилися фермери та виступили з новою вимогою.

Джерело фото: ukrinform

Фермери з Польщі, що приєдналися до протестів перевізників, вийшли на акцію протесту біля українсько-польського кордону, спровокувавши блокування пункту пропуску «Шегині»-«Медика». Ініціатори протесту спочатку обіцяли завершити акцію до суботи, однак зараз заявляють, що будуть продовжувати протест до 3 січня, – повідомляє Wiadomosci Rolnicze Polska.

«Ми продали кукурудзу дуже дешево, втрачаємо 2 тисячі злотих на кожному гектарі. Витрати на гектар становлять 5,5 тис. злотих, а ми отримали лише 3,3 тис. Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, щоб ми могли продовжувати функціонувати як фермери. На жаль, уряд, який зараз йде, забрав у нас ці кредити», – розповів один із організаторів протесту Роман Кондров.

Крім цього, серед основних вимог фермери виступають з проханням не підвищувати податок на землю. Незадоволені рівнем прибутку та втратами, які зазнали через різке зниження цін на свою продукцію, вони продовжують протестувати, вимагаючи урядової уваги до їхньої ситуації та вирішення виникаючих проблем.

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