На Харківщині перевірятимуть документи у чоловіків у розважальних закладах

У регіоні вирішили посилити перевірку документів у чоловіків призовного віку в розважальних закладах.

У Харкові та області планують посилити перевірку документів у чоловіків призовного віку в розважальних закладах. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він розповів, що 23 листопада відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області, під час якого обговорювалися мобілізаційні процеси у регіоні.

"Ми всі маємо розуміти - війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни - наше спільне завдання. Серед розглянутих питань - мобілізаційні процеси в області. У цьому напрямку мають спільно працювати всі відповідальні органи та служби у співпраці із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки", - розповів він.

За словами Синєгубова, варто посилити перевірку наявності військово-облікових документів у відвідувачів розважальних закладів, але при цьому мобілізація має відбуватися із дотриманням чинного законодавства України.

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