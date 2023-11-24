Вікові доплати для пенсіонерів: хто і скільки може отримати

Українці, які досягли певного віку, можуть щомісяця отримувати від 300 до 570 гривень.

Фото: 24tv

В Україні пенсіонери, окрім основного матеріального забезпечення, отримувати і додаткові виплати. Йдеться саме про вікові доплати. Про це повідомляє профільне видання «На пенсії».

Так, українці, які досягли певного віку, можуть щомісяця отримувати від 300 до 570 гривень.

Згідно чинного пенсійного законодавства, а саме постанови №168 Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року, вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. В подальшому, кожні п’ять років, ця надбавка збільшується.

Встановлені наступні суми вікових доплат до пенсії:

особам, яким виповнилося 70 років – до 300 грн;

особам у віці 75 років – до 456 грн;

особам, старшим за 80 років – до 570 грн.

Правильно це називається — щомісячна компенсаційна виплата, що встановлюється після досягнення особою відповідного віку.

Раніше ми писали, чи може виплачуватися пенсія за довіреністю.

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