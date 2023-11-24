У Києві встановили новий вид лежачого поліцейського: фото

У Дніпровському районі столиці встановили лежачого поліцейського, відомого як «берлінська подушка».

Джерело фото: Центр організації дорожнього руху

У Дніпровському районі міста Києва вперше встановили спеціальну «берлінську подушку», спрямовану на зменшення швидкості руху автотранспорту на вулиці Бажова. Це новий вид «лежачого поліцейського», який випробовується для контролю швидкості руху транспорту в місті, – повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«23 листопада, КП "ЦОДР" на вулиці Бажова встановив пристрій заспокоєння руху - "берлінську подушку"», – йдеться у повідомленні.

Мета введення такої спеціальної нерівності полягає у зменшенні швидкості легкових автомобілів, проте спеціалізована техніка та автобуси із ширшою колісною базою можуть проїжджати цю нерівність без значних перешкод. Мотоциклісти та учасники руху на двоколісному транспорті також зможуть об'їхати цю перешкоду.

Остаточне рішення про можливе розгортання «берлінських подушок» на інших вулицях буде прийнято після завершення експериментального періоду та отримання відповідних висновків щодо їх ефективності.

Якщо експеримент буде успішним, подібні пристрої заспокоєння руху можуть з'явитися на інших вулицях Києва, спрямовуючи на керування швидкістю руху транспорту в місті.

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