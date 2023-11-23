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Сівкович, Чубайс, Кудрін: Зеленський затвердив санкції проти 147 росіян і громадян інших держав

17:35, 23 листопада 2023
Президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 147 громадян росії та інших держав, пов’язаних із рф.
Сівкович, Чубайс, Кудрін: Зеленський затвердив санкції проти 147 росіян і громадян інших держав
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції щодо 147 громадян рф та інших держав, пов'язаних із росією. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

В перший список попали 60 фізичних осіб - громадян рф, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Йдеться про:

  • екссекретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в рф,
  • обвинуваченого в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леоніда Харченка,
  • т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,
  • топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,
  • дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

В другому списку опинилися 87 фізичних осіб - громадян рф, серед яких:

  • екскерівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс,
  • командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил рф Андрій Дьомін,
  • голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Олексій Кудрін,
  • батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,
  • головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,
  • гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофєєв,
  • генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.

Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 - на п'ять років, проти трьох - на три роки. 

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