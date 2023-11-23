Сівкович, Чубайс, Кудрін: Зеленський затвердив санкції проти 147 росіян і громадян інших держав

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції щодо 147 громадян рф та інших держав, пов'язаних із росією. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.
В перший список попали 60 фізичних осіб - громадян рф, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Йдеться про:
- екссекретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в рф,
- обвинуваченого в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леоніда Харченка,
- т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,
- топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,
- дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову
Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.
В другому списку опинилися 87 фізичних осіб - громадян рф, серед яких:
- екскерівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс,
- командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил рф Андрій Дьомін,
- голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Олексій Кудрін,
- батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,
- головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,
- гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофєєв,
- генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.
Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 - на п'ять років, проти трьох - на три роки.
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