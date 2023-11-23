Сівкович, Чубайс, Кудрін: Зеленський затвердив санкції проти 147 росіян і громадян інших держав

Президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 147 громадян росії та інших держав, пов’язаних із рф.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції щодо 147 громадян рф та інших держав, пов'язаних із росією. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

В перший список попали 60 фізичних осіб - громадян рф, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Йдеться про:

екссекретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в рф,

обвинуваченого в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леоніда Харченка,

т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,

топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,

дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

В другому списку опинилися 87 фізичних осіб - громадян рф, серед яких:

екскерівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс,

командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил рф Андрій Дьомін,

голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Олексій Кудрін,

батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,

головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,

гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофєєв,

генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.

Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 - на п'ять років, проти трьох - на три роки.

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