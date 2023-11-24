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  1. В Україні

В Україну йде потепління, проте ненадовго: прогноз синоптика

09:33, 24 листопада 2023
24 листопада Україну накриє відлига та сильні пориви вітру.
В Україну йде потепління, проте ненадовго: прогноз синоптика
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В п'ятницю, 24 листопада, в Україні очікується потепління до +14°C, хоча більшість регіонів країни накриють штормові пориви вітру. За даними синоптика Наталки Діденко, це відчутне зростання температури повітря сприятиме відлизі.

Протягом дня температура підніметься від +2 до +9 градусів, на півдні очікується до +10+14 градусів. Ніч також принесе полегшення від морозів, коливаючись від +1 до +3 градусів, а на півдні до +6 градусів. Однак, у східних та деяких центральних областях можливі температурні показники від -1 до -4 градусів.

Очікуються дощі з мокрим снігом на заході та північній частині України, в інших регіонах опадів не передбачається.

Сильний південно-західний вітер досягатиме штормових поривів майже скрізь, тож слід бути обережними.

У столиці Києві очікується хмарна волога погода, але з відчутним потеплінням. Можливі дощі, місцями з мокрим снігом. Нічна температура близько нуля, вдень повітря зігріється до +5 градусів.

На кінець тижня та наступний тиждень погода ускладниться в багатьох областях, очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер. Однак деякі регіони, зокрема західна частина країни, можуть уникнути істотних опадів.

Наступний тиждень буде холодним. З вівторка, 28 листопада очікуються заморозки вночі.

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