«Слуга Народа» приостановила членство нардепа Одарченко

Как сообщается, членство депутата Андрея Одарченко приостановлено на время проведения расследования.

Фото: Фейсбук/Одарченко

Парламентская фракция «Слуга народа» приостановила членство нардепа Андрея Одарченко. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на решение главы парламентской фракции.

Отмечается, что это стандартная процедура, которая применяется в подобных случаях. Окончательное решение по Одарченко будет принято по результатам следствия.

«Это стандартная процедура, применяемая нами в подобных случаях. Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия. Но еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными органами», – говорится в сообщении.

Напомним, что правоохранители сообщили Одарченко о подозрении в попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления. По данным следствия, он предлагал взятку в криптовалюте.

Высший антикоррупционный суд на два месяца взял под стражу Одарченко. Он имеет право внести залог в 15 млн грн.

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