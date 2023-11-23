Экс-посол Грузии в Украине Катамадзе стал заместителем главы АРМА

Григол Катамадзе назначен заместителем председателя АРМА по вопросам европейской интеграции.

Фото: Український інтерес

Бывший посол Грузии в Украине Григол Катамадзе был назначен заместителем председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Григол Катамазе был послом Грузии в Украине в 1995-2013 годах (с перерывами), имеет украинское гражданство. С 2015 года - президент общественного объединения "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

"Совет приветствовать в команде Национального агентства Григола Катамадзе, которого я назначила заместителем председателя АРМА по европейской интеграции", - написала в Телеграмм глава АРМА Елена Дума.

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