Без людей: Дмитрий Комаров показал, как выглядит аэропорт Борисполь, фото

В аэропорту отменены все рейсы, а помещение терминала полностью пустое.

Скрин из анонса программы «Мир наизнанку»

Ведущий популярной программы о путешествиях «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как на второй год полномасштабной войны выглядит аэропорт «Борисполь».

Он записал анонс нового цикла передач в терминале D, который до 24 февраля 2022 года являлся наиболее загруженным аэровокзалом страны.

Как видим, помещения аэропорта поражают простором без людей. Движения нет нигде – ни в зале регистрации, ни в зоне получения багажа.

Скрин из анонса программы «Мир наизнанку»

Аэропорт Борисполь приостановил работу утром 24 февраля 2022 года. Все рейсы были отменены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.