У Запоріжжі ТЦК будуть ходити до призовників додому, — міськрада

Чоловікам вручатимуть повістки, аби вони з'явилися до ТЦК та пройшли медогляд.

Фото: armyinform

У Запоріжжі представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки спільно з правоохоронцями почнуть обходити адреси проживання призовників. Про це заявили у Запорізькій міській раді.

Як зазначається, для різних районів міста вже сформували 21 мобільну групу, що складається з представників військкоматів, поліції та "Муніципальної варти".

Основним завданням буде донесення до громадян, які не з'явилися в ТЦК, що необхідно з'явитися та пройти медичне обстеження, а також провести звіряння даних у військкоматах.

"У ранкові години - з 7.00 до 9.00 - працюють разом із представниками ОСББ, вони проробляють поквартирний обхід. І також з 17.00 до 19.00 - тобто не в робочий час", - йдеться у рішенні.

Доступ до під’їздів повинні надати голови ОСББ та керівні компанії.

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