Що святкують 2 грудня: традиції, прикмети, заборони

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. Суспільство

Що святкують 2 грудня: традиції, прикмети, заборони

09:10, 2 грудня 2023
2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства та Всесвітній день комп'ютерної грамотності.
Що святкують 2 грудня: традиції, прикмети, заборони
Фото: Shutterstock
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У суботу, 2 грудня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Вперше подію провели в Індії 2001 року. 

IT-компанія з розвитку ІТ-навичок вирішила привітати співробітників з 20-ю річницею існування та провести дослідження рівня цифрової грамотності, які показали, що у світі активними користувачами комп’ютерної техніки є чоловіки. Головна мета свята -  заохотити жінок та дітей до вивчення основ цифрової грамотності.

Також 2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Першою в світі міжнародною угодою, яка засуджувала рабство, стала Декларація, що була створена 1815 року під час Віденського конгресу. 

Крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день модельної залізниці,  День безпородного собаки та День спеціальної освіти.

А ще у ОАЕ святкують День незалежності, в Новій Зеландії - Національний день шльопанців, а у Вірменії - День пам'яті святих апостолів Тадея і Варфоломія - перших просвітителів країни. 

Віряни вшановують пам'ять святого Авакума.

Які прикмети існували у наших предків на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: на вікнах мороз намалював пишні візерунки — навесні буде багато зелені;
  • ворони каркають — скоро почнеться заметіль;
  • вночі зірки яскраві — до приходу сильного морозу;
  • гусаки ховають голови під крила — чекайте на морози;
  • кішка спить весь день — до холодної погоди;
  • навколо місяця темне коло — буде заметіль;
  • мороз, але півень співає — чекайте на потепління;
  • кури рано всілися на сідало — до морозу;
  • багато снігу випало — буде багатий сінокіс.

Що не можна робити:

  • Не можна ледарювати, особливо закидати ті справи, які вже були розпочаті.
  • Не варто ділитися планами на майбутнє, навіть із найближчими людьми.
  • Заборонено поширювати негативні думки.

Здавна незаміжні дівчата влаштовували цього дня тихі вечорниці, на яких не бешкетували і не веселилися, а лише вишивали і тихо розповідали різні історії. Сімейні ж жінки виконували спеціальні ритуали, щоб діти вночі не плакали і міцно спали.

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