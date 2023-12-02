Що святкують 2 грудня: традиції, прикмети, заборони

2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства та Всесвітній день комп'ютерної грамотності.

Фото: Shutterstock

У суботу, 2 грудня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Вперше подію провели в Індії 2001 року.

IT-компанія з розвитку ІТ-навичок вирішила привітати співробітників з 20-ю річницею існування та провести дослідження рівня цифрової грамотності, які показали, що у світі активними користувачами комп’ютерної техніки є чоловіки. Головна мета свята - заохотити жінок та дітей до вивчення основ цифрової грамотності.

Також 2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Першою в світі міжнародною угодою, яка засуджувала рабство, стала Декларація, що була створена 1815 року під час Віденського конгресу.

Крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день модельної залізниці, День безпородного собаки та День спеціальної освіти.

А ще у ОАЕ святкують День незалежності, в Новій Зеландії - Національний день шльопанців, а у Вірменії - День пам'яті святих апостолів Тадея і Варфоломія - перших просвітителів країни.

Віряни вшановують пам'ять святого Авакума.

Які прикмети існували у наших предків на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на вікнах мороз намалював пишні візерунки — навесні буде багато зелені;

ворони каркають — скоро почнеться заметіль;

вночі зірки яскраві — до приходу сильного морозу;

гусаки ховають голови під крила — чекайте на морози;

кішка спить весь день — до холодної погоди;

навколо місяця темне коло — буде заметіль;

мороз, але півень співає — чекайте на потепління;

кури рано всілися на сідало — до морозу;

багато снігу випало — буде багатий сінокіс.

Що не можна робити:

Не можна ледарювати, особливо закидати ті справи, які вже були розпочаті.

Не варто ділитися планами на майбутнє, навіть із найближчими людьми.

Заборонено поширювати негативні думки.

Здавна незаміжні дівчата влаштовували цього дня тихі вечорниці, на яких не бешкетували і не веселилися, а лише вишивали і тихо розповідали різні історії. Сімейні ж жінки виконували спеціальні ритуали, щоб діти вночі не плакали і міцно спали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.