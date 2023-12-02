В Україні вболівальникам знову дозволять ходити на стадіони

Мінспорту і МВС доручили вирішити питання повернення вболівальників на футбольні стадіони.

В Україні незабаром вболівальники зможуть ходити на стадіони. Уряд дав завдання Мінспорту, Міністерству внутрішніх справ та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни стадіонів.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Наразі відомства працюють над алгоритми, які зроблять спортивні заходи доступними й безпечними для глядачів.

Після погодження усіх деталей й впровадження рішення, Мінспорту окремо оголосить, коли вболівальники зможуть повернутись на трибуни.

"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів" - зауважив тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

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