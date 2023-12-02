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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

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«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. В мире

«Разбрасывается человеческим мясом», — Белый дом прокомментировал решение Путина увеличить армию

10:45, 2 декабря 2023
Координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что ВСУ во многом превосходят россиян, что нельзя компенсировать количеством войска.
«Разбрасывается человеческим мясом», — Белый дом прокомментировал решение Путина увеличить армию
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Как известно, российский диктатор Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих вс рф на почти 170 тысяч человек. В США прокомментировали такое решение. Координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин увеличивает численность российской армии, поскольку не может иначе противостоять ВСУ.

"Здесь нет сомнений, что Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", - сказал Кирби, цитирует Укринформ.

Также он отметил, что ВСУ во многом превосходит россиян, что нельзя компенсировать количеством войска. Кирби подчеркнул, что командование украинской армии, а также вооружение, которое имеют украинцы, - лучшие.

"Поскольку Путин не может сравниться с таким качеством, его ответ на это состоит в том, что он просто пытается достичь своих целей количеством тел, как это происходило под Бахмутом. Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться", – заявил Джон Кирби.

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