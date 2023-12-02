«Разбрасывается человеческим мясом», — Белый дом прокомментировал решение Путина увеличить армию

Координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что ВСУ во многом превосходят россиян, что нельзя компенсировать количеством войска.

Как известно, российский диктатор Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих вс рф на почти 170 тысяч человек. В США прокомментировали такое решение. Координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин увеличивает численность российской армии, поскольку не может иначе противостоять ВСУ.

"Здесь нет сомнений, что Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", - сказал Кирби, цитирует Укринформ.

Также он отметил, что ВСУ во многом превосходит россиян, что нельзя компенсировать количеством войска. Кирби подчеркнул, что командование украинской армии, а также вооружение, которое имеют украинцы, - лучшие.

"Поскольку Путин не может сравниться с таким качеством, его ответ на это состоит в том, что он просто пытается достичь своих целей количеством тел, как это происходило под Бахмутом. Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться", – заявил Джон Кирби.

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