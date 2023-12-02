У ЗСУ спростували чутки про просування ворога на територію Авдіївського коксохіму

Російські окупанти активно намагаються захопити завод.

Фото: 47-а окрема механізована бригада

Ворог продовжує постійні атаки на Авдіївському напрямку. Окупанти намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод, але Сили оборони України відбивають атаки, завод знаходиться під контролем нашо армії. Про це повідомила 47-а окрема механізована бригада у Telegram.

За словами військових, росіяни не перестають штурмувати Авдіївку щоденно. Ставку роблять на піхоту, місцями застосовують бронетехніку. Воїни 47 окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами ліквідовують загарбників.

"Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Збройні сили України", - сказали захисники, тим самим спростовуючи заяви рф про "просування на територію завода".

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