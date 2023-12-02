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  1. В Україні

Реєстр збитків: Кабмін визначив, хто може подати заяву про компенсацію

11:17, 2 грудня 2023
Уряд вирішив, що подати заяву до Реєстру зможуть три категорії.
Реєстр збитків: Кабмін визначив, хто може подати заяву про компенсацію
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Кабінет міністрів підтримав розроблені Міністерством юстиції постанову та розпорядження, що стосуються Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Про це повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

Так, постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326» вносяться відповідні зміни до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, у частині визначення пропозицій України до відповідних органів Реєстру збитків у розрізі категорій збитків, що підлягатимуть компенсації в межах спеціального міжнародного компенсаційного механізму.

«Реєстр збитків є невід’ємною частиною спеціального компенсаційного механізму та першим практичним кроком у його створенні. Станом на сьогодні триває розробка процедур і правил, на підставі яких працюватиме такий Реєстр збитків, у тому числі правил, за якими регулюватимуться процедури прийняття заяв від заявників та розгляду прийнятих заяв. Загалом концепція міжнародного компенсаційного механізму побудована на тому, що російська федерація повинна відповісти за порушення міжнародного права, зокрема перед тими, хто поніс збитки в результаті агресії. Тому передбачається, що той, хто постраждав, звертається за відшкодуванням і така компенсація має надаватися заявнику. Відповідно з метою класифікації застосовується так званий віктимо-центричний підхід, коли система будується навколо постраждалого та його втрат і збитків. передбачає розподіл категорій збитків за трьома основними групами відповідно до суб’єкта», - зазначила Ірина Мудра.

Тому весь розподіл категорій збитків відбувається за трьома основними групами відповідно до суб’єкта:

- категорія (А) - суб’єкт подання: фізичні особи;

- категорія (В) - суб’єкт подання: держава Україна, включаючи центральні та місцеві органи державної влади, державні чи підконтрольні установи;

- категорія (С) - суб’єкт подання: юридичні особи, підприємства, в тому числі державні підприємства, підприємства критичної інфраструктури, фізичні особи - підприємці.

Постанову було прийнято з доопрацюваннями.

Також Уряд прийняв постанову «Про забезпечення розробки технічних вимог для створення програмного забезпечення та передачі права на використання технічних вимог для створення програмного забезпечення Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України».

Постанову розроблено Міністерством юстиції з метою забезпечення здійснення негрошового внеску до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, який передбачатиме передачу розроблених технічних вимог для створення програмного забезпечення Реєстру, створеного Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 року.

Реалізація положень розпорядження сприятиме забезпеченню розробки технічних вимог для створення програмного забезпечення Реєстру збитків (цифрової платформи) в максимально короткі строки.

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