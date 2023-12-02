Соединенные Штаты Кайласа: в Парагвае чиновник подписал соглашение с вымышленной страной

Представители страны, которой не существует, якобы приехали в Парагвай с делегацией.

Фото: The Telegraph

В Парагвае сотрудник министерства сельского хозяйства подписал соглашение о сотрудничестве с «представителями» вымышленной страны – «Соединенными Штатами Кайласа». Чиновника уволили. Об этом сообщает The Telegraph.

«Высокопоставленный парагвайский чиновник уволен на этой неделе после подписания меморандума о сотрудничестве со страной, которой не существует», – говорится в заявлении.

Речь идет о руководителе аппарата министра сельского хозяйства Арнальдо Чаморро.

Он заявил, что его уволили с должности после того, как он подписал соглашение с якобы официальными лицами государства «Соединенные Штаты Кайласа», которое ему представили как южноамериканскую островную страну. По его словам, соглашение предусматривало установление межгосударственных дипломатических отношений.

«Они приехали и выразили желание помочь Парагваю. Они представили несколько проектов, мы их выслушали и все», – сказал он.

Чаморро сказал, что представители «иностранной делегации» также встречались с министром Карлосом Хименесом.

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