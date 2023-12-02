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Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. В Україні

У Києві на Дарниці прорвало трубу: біля метро «Славутич» вода підтопила автостоянку, відео

12:41, 2 грудня 2023
Через прорив труби підтоплені кілька автівок, які були припарковані на автостоянці.
У Києві на Дарниці прорвало трубу: біля метро «Славутич» вода підтопила автостоянку, відео
Фото: Скріншот з відео Mykola Kalashnyk/Facebook
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У суботу, 2 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася аварія на магістральному водогоні.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, аварія спричинила підтоплення автостоянки неподалік станції метро «Славутич».

Зазначається, що пошкодження водопровідної мережі діаметром 500 мм сталося на просп. Бажана, 1-А. Через аварію чотири багатоповерхівки тимчасово залишились без води. Зокрема, водопостачання відсутнє за адресами: просп. Бажана 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г.

Працівники «Київводоканалу» організували для мешканців житлових будинків підвезення питної води в автоцистерні.

Аварійні бригади почали ліквідацію наслідків аварії, щоб відновити подачу води споживачам.

Через прорив труби підтоплені кілька автівок, які були припарковані на автостоянці.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група правоохоронців. Руху транспорту аварія не перешкоджає.

Очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник пізніше зазначив, що водопостачання житлових будинків, розташованих біля пошкодженого трубопроводу, відновили.

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