У Києві на Дарниці прорвало трубу: біля метро «Славутич» вода підтопила автостоянку, відео

Через прорив труби підтоплені кілька автівок, які були припарковані на автостоянці.

Фото: Скріншот з відео Mykola Kalashnyk/Facebook

У суботу, 2 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася аварія на магістральному водогоні.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, аварія спричинила підтоплення автостоянки неподалік станції метро «Славутич».

Зазначається, що пошкодження водопровідної мережі діаметром 500 мм сталося на просп. Бажана, 1-А. Через аварію чотири багатоповерхівки тимчасово залишились без води. Зокрема, водопостачання відсутнє за адресами: просп. Бажана 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г.

Працівники «Київводоканалу» організували для мешканців житлових будинків підвезення питної води в автоцистерні.

Аварійні бригади почали ліквідацію наслідків аварії, щоб відновити подачу води споживачам.

Через прорив труби підтоплені кілька автівок, які були припарковані на автостоянці.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група правоохоронців. Руху транспорту аварія не перешкоджає.

Очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник пізніше зазначив, що водопостачання житлових будинків, розташованих біля пошкодженого трубопроводу, відновили.

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