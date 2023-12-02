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  1. В Украине

Зеленский заявил, что обмены пленными продолжаются: иногда это происходит прямо на поле боя

16:19, 2 декабря 2023
Глава государства добавил, что Украина будет бороться за каждого и каждую.
Зеленский заявил, что обмены пленными продолжаются: иногда это происходит прямо на поле боя
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Обмены военнопленными со страной-агрессором продолжаются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью АР, передает Офис Президента.

По словам главы государства, часто это происходит не публично, а иногда прямо на поле боя.

«Мы боремся за каждого такого нашего человека. Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и затем происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не столь публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят – и мы меняем. Это по-разному бывает», – заявил Зеленский.

«То есть обмены есть и не только глобальные, а есть и прямо на месте. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать», - добавил он.

Президент напомнил, что за последние полгода Украине удалось вернуть около 100 своих военнослужащих из плена рф, а с начала полномасштабного вторжения рф несколько тысяч. Еще несколько тысяч, по его словам, находятся в плену.

Глава государства также послал сигнал семьям военнослужащих, ожидающих их освобождения из плена, и заявил: «Украина будет бороться за каждого и каждую».

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