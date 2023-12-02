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«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

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Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. В Україні

У Києві патрулюватимуть парки і сквери, аби не допустити вирубку ялин перед Новим роком: які штрафи передбачені

21:01, 2 грудня 2023
За кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження.
У Києві патрулюватимуть парки і сквери, аби не допустити вирубку ялин перед Новим роком: які штрафи передбачені
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У Києві почали патрулювати парки і сквери, щоб запобігти вирубкам хвойних дерев у передноворічний період. Порушникам загрожують штрафи. Про це повідомляє Київзеленбуд.

У рейдах братимуть участь працівники лісової охорони із залученням екологічної інспекції та патрульної поліції.

«У зв’язку з тим, що цього року новорічні свята у нас розпочинаються раніше, забезпечити належну охорону наших міських лісів ми повинні зараз. Особливу увагу приділятимуть молодим хвойним насадженням, які ростуть поблизу автодоріг і залізничних шляхів та на об’єктах зеленого господарства», – зазначили в пресслужбі.

За кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження:

  • у лісах – від 759 до 3432 гривень;
  • в межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 гривень;
  • в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 11495 до 52311 гривень.

«У період новорічних свят пильної охорони потребують молоді ялини, сосни, туї, ялівці та кипариси. Відтак, у парках, скверах та інших зелених зонах столиці також посилюють заходи зі збереження зелених насаджень», – підкреслили у Київзеленбуді.

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