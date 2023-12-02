У Києві патрулюватимуть парки і сквери, аби не допустити вирубку ялин перед Новим роком: які штрафи передбачені

За кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження.

У Києві почали патрулювати парки і сквери, щоб запобігти вирубкам хвойних дерев у передноворічний період. Порушникам загрожують штрафи. Про це повідомляє Київзеленбуд.

У рейдах братимуть участь працівники лісової охорони із залученням екологічної інспекції та патрульної поліції.

«У зв’язку з тим, що цього року новорічні свята у нас розпочинаються раніше, забезпечити належну охорону наших міських лісів ми повинні зараз. Особливу увагу приділятимуть молодим хвойним насадженням, які ростуть поблизу автодоріг і залізничних шляхів та на об’єктах зеленого господарства», – зазначили в пресслужбі.

За кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження:

у лісах – від 759 до 3432 гривень;

в межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 гривень;

в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 11495 до 52311 гривень.

«У період новорічних свят пильної охорони потребують молоді ялини, сосни, туї, ялівці та кипариси. Відтак, у парках, скверах та інших зелених зонах столиці також посилюють заходи зі збереження зелених насаджень», – підкреслили у Київзеленбуді.