На Закарпатье из-за обильных дождей реки вышли из берегов: какие города подтопило

В Раховском районе в результате переувлажнения почвы произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства.

В Закарпатье обильные дожди привели к поднятию уровней воды в некоторых реках. В результате в Береговском и Хустском районах подтоплено 440 га сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасатели и специалисты местных пожарных команд откачивают воду в подвальных помещениях жилых домов и домохозяйствах в г. Ужгород, г. Свалява, с. Кричево и с. Лазы Тячевского и с. Богдан Раховского района.

Кроме того, в Раховском районе в результате переувлажнения почвы произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства в с. Растоки.

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