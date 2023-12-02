На Франковщине трактор с людьми упал в реку, видео

Трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош

Фото: ГСЧС

В субботу, 2 декабря, в Ивано-Франковской области спасатели спасли двух человек из упавшего в реку трактора. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в селе Горишнее Залучье Снятинской ТГ Коломыйского района.

Отмечается, что трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош, в кабине находились два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли.

«К месту происшествия были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов, которые с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег, где их осмотрели медицинские работники», - говорится в сообщении.

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