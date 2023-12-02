На Львовщине произошло жестокое убийство: мужчина расчленил тело женщины в ванной

Между мужчиной и женщиной возник конфликт при распитии спиртных напитков.

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Во Львовской области произошло жуткое убийство: 40-летний мужчина убил 50-летнюю женщину и расчленил ее тело в ванной комнате. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

«В августе этого года в городе Моршин обвиняемый убил 50-летнюю жительницу Львовщины. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт, переросший в драку. Во время столкновения фигурант нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшей. В результате полученных травм – последняя скончалась на месте», - говорится в сообщении.

После убийства, чтобы скрыть следы преступления, мужчина в ванной комнате расчленил тело женщины.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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