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Новогодняя игрушка за донат: в КГГА рассказали, какие празднования Нового года готовят для киевлян

23:42, 2 декабря 2023
Возле главной елки запланировано установить фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.
Новогодняя игрушка за донат: в КГГА рассказали, какие празднования Нового года готовят для киевлян
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В Киеве в этом году не планируют устраивать масштабные празднования Рождества и Нового года, однако на Софийской площади установят главную елку страны и фотозону. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает пресс-служба ведомства.

«Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности, размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено», - отметила Старостенко.

По ее словам, у главной елки запланировано установить фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.

«Каждый желающий сможет взять игрушку себе в память, но перед этим внести благотворительный вклад в поддержку Вооруженных сил Украины», - добавила она.

Замглавы КГГА добавила, что киевские учреждения культуры тоже приобщаются к празднованию. В частности, коммунальные театры в декабре представят разнообразные новогодние представления.

В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дедуха, презентации украинских древних и современных колядок и много разных художественных и благотворительных проектов. Библиотеки тоже не остаются без внимания: работники организуют праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей», - заявила она.

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