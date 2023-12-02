Туман и гололед: в Киеве снова ухудшится погода

Днем в Киеве порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Киевская городская администрация сообщила, что 3 декабря ночью и утром в столице прогнозируют туман, днем - порывы ветра.

По прогнозу Укргидрометцентра, 3 декабря ночью и утром в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м.

«Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). На дорогах гололед», - говорится в сообщении.

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