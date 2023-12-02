Туман та ожеледиця: у Києві знову погіршиться погода

Удень у Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Київська міська держана адміністрація повідомила, що 3 грудня вночі та вранці у столиці прогнозують туман, вдень – пориви вітру.

За прогнозом Укргідрометцентру, 3 грудня вночі та вранці в Києві утримається туман, видимість 200-500 м.

«Удень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). На дорогах ожеледиця», - сказано у повідомленні.

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