За тиждень африканська чума свиней була зафіксована у кількох областях.

ілюстративне фото

Африканська чума свиней продовжує ширитись регіонами України. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Так, у кінці листопада на Одещині зафіксували випадок африканської чуми свиней. На території Новосавицького психоневрологічного будинку-інтернату загинуло троє свиней, а наступного дня — ще дві. У них підтвердили африканську чуму.

Інших 23 свиней, що знаходились у загоні, вбили, а трупи, інвентар та дерев'яні конструкції — спалили. Місце утримання та спалення тварин піддали дезінфекції.

Тепер на узбіччі дороги Кропивницьке-Платонове, за 1,3 км від селища Миколаївське Миколаївської області виявили 35 голів трупів поросят віком 1-2 місяців. При дослідженні відібраних проб біологічного матеріалу в лабораторії Держпродспоживслужби встановили діагноз – африканська чума свиней

У зону захисту у радіусі 3 км від епізоотичного вогнища включили селище Новомиколаївське Врадіївської громади Миколаївської області.

До зони нагляду радіусом 2 км від зовнішніх меж зони захисту увійшли селища Доброжанівка, Михайлівка, Мар'янівка, Краснівка Первомайського району.

На даному етапі вживаються заходи щодо ліквідації спалаху хвороби відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.