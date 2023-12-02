За неделю африканская чума свиней была зафиксирована в нескольких областях.

иллюстративное фото

Африканская чума свиней продолжает распространяться по регионам Украины. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, в конце ноября в Одесской области зафиксировали случай африканской чумы свиней. На территории Новосавицкого психоневрологического дома-интерната умерли три свиньи, а на следующий день еще две. У них подтвердили африканскую чуму.

Остальных 23 свиней, находившихся в загоне, убили, а трупы, инвентарь и деревянные конструкции - сожгли. Место содержания и сожжения животных продезинфицировали.

Теперь на обочине дороги Кропивницко-Платоново, в 1,3 км от поселка Николаевское Николаевской области, обнаружили 35 голов трупов поросят в возрасте 1-2 месяцев. При исследовании отобранных проб биологического материала в лаборатории Госпродпотребслужбы установили диагноз – африканская чума свиней.

В зону защиты в радиусе 3 км от эпизоотического очага включили поселок Новониколаевское Врадиевской общины Николаевской области.

В зону надзора радиусом 2 км от внешних границ зоны защиты вошли поселки Доброжановка, Михайловка, Марьяновка, Красновка Первомайского района.

На данном этапе принимаются меры по ликвидации вспышки болезни в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

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