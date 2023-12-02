На Львівщині сталося жорстоке вбивство: чоловік розчленував тіло жінки у ванній

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв.

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У Львівській області сталося моторошне вбивство: 40-річний чоловік вбив 50-річну жінку і розчленував її тіло у ванній кімнаті. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

«У серпні цього року у місті Моршині обвинувачений вбив 50-річну мешканку Львівщини. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички фігурант завдав численні удари по голові та тілі потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці», - йдеться у повідомленні.

Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, чоловік у ванній кімнаті квартири розчленував тіло жінки.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

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