На Київщині арештували чоловіка, який зґвалтував 9-річну доньку

Про протиправні дії підозрюваного до поліції повідомила мати дівчинки.

На Київщині повідомлено про підозру чоловіку за фактами зґвалтування та насильства.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора , підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її.

«Окрім того, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру. Про протиправні дії підозрюваного до поліції повідомила мати дівчинки», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що за клопотанням прокуратури суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що на Львівщині покарали зловмисника, який зґвалтував 12-річну дівчинку в присутності її молодшої сестри.

Крім того, на Хмельниччині покарали зловмисника, який зґвалтував та пограбував неповнолітню дівчину та жінку.

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