На Львівщині покарали зловмисника, який зґвалтував 12-річну дівчинку в присутності її молодшої сестри

Ґвалтівника засуджено до 10 років позбавлення волі.

Покарання у вигляді 10 років за ґратами отримав мешканець Львівщини, який зґвалтував 12-річну дівчинку в присутності її молодшої сестри. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що у квітні минулого року в одному із міст Львівського району обвинувачений зґвалтувавдівчинку.

Він проживав із співмешканкою і її чотирма дітьми, та часто залишався сам з ними в квартирі. В той день, коли жінки не було вдома, двоє дітей бавились в кімнаті. Скориставшись відсутністю інших членів сім’ї, чоловік в присутності молодшої сестри зґвалтував потерпілу.

Наразі він перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині покарали зловмисника, який зґвалтував та пограбував неповнолітню дівчину та жінку.

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