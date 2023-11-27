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  1. В Україні

На Львівщині покарали зловмисника, який зґвалтував 12-річну дівчинку в присутності її молодшої сестри

23:59, 27 листопада 2023
Ґвалтівника засуджено до 10 років позбавлення волі.
На Львівщині покарали зловмисника, який зґвалтував 12-річну дівчинку в присутності її молодшої сестри
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Покарання у вигляді 10 років за ґратами отримав мешканець Львівщини, який зґвалтував 12-річну дівчинку в присутності її молодшої сестри. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що у квітні минулого року в одному із міст Львівського району обвинувачений зґвалтувавдівчинку.

Він проживав із співмешканкою і її чотирма дітьми, та часто залишався сам з ними в квартирі. В той день, коли жінки не було вдома, двоє дітей бавились в кімнаті. Скориставшись відсутністю інших членів сім’ї, чоловік в присутності молодшої сестри зґвалтував потерпілу.

Наразі він перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині покарали зловмисника, який зґвалтував та пограбував неповнолітню дівчину та жінку. 

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