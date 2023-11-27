На Львовщине наказали злоумышленника, который изнасиловал 12-летнюю девочку в присутствии ее младшей сестры

Насильник приговорен к 10 годам лишения свободы.

Наказание в виде 10 лет тюрьмы получил житель Львовщины, изнасиловавший 12-летнюю девочку в присутствии ее младшей сестры. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры доказали, что в апреле прошлого года в одном из городов Львовского района обвиняемый изнасиловал девочку.

Он проживал с сожительницей и ее четырьмя детьми и часто оставался сам с ними в квартире. В тот день, когда женщины не было дома, двое детей играли в комнате. Воспользовавшись отсутствием других членов семьи, мужчина в присутствии младшей сестры изнасиловал потерпевшую.

В настоящее время он находится под стражей.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области наказали злоумышленника, который изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девушку и женщину.

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