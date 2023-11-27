Когда последний день для уплаты налогов за октябрь: подробности

30 ноября 2023 года определен последний срок для уплаты ряда обязательных платежей.

Приближаются последние сроки для уплаты ряда налогов и обязательных платежей за октябрь 2023 года. 28 ноября 2023 года определен последний день для уплаты единого взноса, начисленного за октябрь 2023 года, горными предприятиями за наемных работников, - сообщает ГНС в Луганской области.

Согласно сообщению Государственной налоговой службы, 30 ноября 2023 года определен последний срок для уплаты следующих обязательных платежей:

Рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья, радиочастотным ресурсом Украины, транспортировки нефти и нефтепродуктов, транзитной транспортировки аммиака по территории Украины;

Платежей за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности), кроме граждан;

Налога на добавленную стоимость;

Акцизного налога;

Авансового взноса по налогу на прибыль предприятий;

Платежей за землю физическими лицами - предпринимателями;

Налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде процентов на счета и вклады;

Военного сбора от налогообложения доходов, начисленных в виде процентов на счета и вклады;

Налоговых агентов, которые начисляют налог, но не выплачивают плательщикам;

Налоговых агентов военного сбора, которые начисляют налог, но не выплачивают плательщикам.

Эти сроки являются обязательными для соблюдения и уплаты обязательных платежей и налогов за октябрь 2023 года, отмечает Государственная налоговая служба Луганской области.

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