Когда последний день для уплаты налогов за октябрь: подробности

Приближаются последние сроки для уплаты ряда налогов и обязательных платежей за октябрь 2023 года. 28 ноября 2023 года определен последний день для уплаты единого взноса, начисленного за октябрь 2023 года, горными предприятиями за наемных работников, - сообщает ГНС в Луганской области.
Согласно сообщению Государственной налоговой службы, 30 ноября 2023 года определен последний срок для уплаты следующих обязательных платежей:
- Рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья, радиочастотным ресурсом Украины, транспортировки нефти и нефтепродуктов, транзитной транспортировки аммиака по территории Украины;
- Платежей за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности), кроме граждан;
- Налога на добавленную стоимость;
- Акцизного налога;
- Авансового взноса по налогу на прибыль предприятий;
- Платежей за землю физическими лицами - предпринимателями;
- Налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде процентов на счета и вклады;
- Военного сбора от налогообложения доходов, начисленных в виде процентов на счета и вклады;
- Налоговых агентов, которые начисляют налог, но не выплачивают плательщикам;
- Налоговых агентов военного сбора, которые начисляют налог, но не выплачивают плательщикам.
Эти сроки являются обязательными для соблюдения и уплаты обязательных платежей и налогов за октябрь 2023 года, отмечает Государственная налоговая служба Луганской области.
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