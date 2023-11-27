Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. В Україні

Коли останній день для сплати податків за жовтень: подробиці

23:41, 27 листопада 2023
30 листопада 2023 року визначено останній термін для сплати ряду обов'язкових платежів.
Коли останній день для сплати податків за жовтень: подробиці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Наближаються останні терміни для сплати ряду податків та обов'язкових платежів за жовтень 2023 року. 28 листопада 2023 року визначений останній день для сплати єдиного внеску, нарахованого за жовтень 2023 року, гірничими підприємствами за найманих працівників, – повідомляє ДПС у Луганській області.

Згідно з повідомленням Державної податкової служби, 30 листопада 2023 року визначено останній термін для сплати наступних обов'язкових платежів:

  • Рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, радіочастотним ресурсом України, транспортування нафти та нафтопродуктів, транзитного транспортування аміаку територією України;
  • Платежів за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), крім громадян;
  • Податку на додану вартість;
  • Акцизного податку;
  • Авансового внеску з податку на прибуток підприємств;
  • Платежів за землю фізичними особами – підприємцями;
  • Податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на рахунки та вклади;
  • Військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на рахунки та вклади;
  • Податкових агентів, які нараховують податок, але не виплачують платникам;
  • Податкових агентів військового збору, які нараховують податок, але не виплачують платникам.

Ці терміни є обов'язковими для дотримання та сплати обов'язкових платежів і податків за жовтень 2023 року, зазначає Державна податкова служба Луганської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва