Коли останній день для сплати податків за жовтень: подробиці

30 листопада 2023 року визначено останній термін для сплати ряду обов'язкових платежів.

Наближаються останні терміни для сплати ряду податків та обов'язкових платежів за жовтень 2023 року. 28 листопада 2023 року визначений останній день для сплати єдиного внеску, нарахованого за жовтень 2023 року, гірничими підприємствами за найманих працівників, – повідомляє ДПС у Луганській області.

Згідно з повідомленням Державної податкової служби, 30 листопада 2023 року визначено останній термін для сплати наступних обов'язкових платежів:

Рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, радіочастотним ресурсом України, транспортування нафти та нафтопродуктів, транзитного транспортування аміаку територією України;

Платежів за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), крім громадян;

Податку на додану вартість;

Акцизного податку;

Авансового внеску з податку на прибуток підприємств;

Платежів за землю фізичними особами – підприємцями;

Податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на рахунки та вклади;

Військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на рахунки та вклади;

Податкових агентів, які нараховують податок, але не виплачують платникам;

Податкових агентів військового збору, які нараховують податок, але не виплачують платникам.

Ці терміни є обов'язковими для дотримання та сплати обов'язкових платежів і податків за жовтень 2023 року, зазначає Державна податкова служба Луганської області.

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