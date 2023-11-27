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  1. В Україні

Як стягнути аліменти з боржника, який перебуває за кордоном: у Мін’юсті відповіли

17:51, 27 листопада 2023
До Мін’юсту звернулася жінка, яка пояснила, що знає, що чоловік у Німеччині офіційно працює, тому хоче знати, як зобов'язати батька дитини виплачувати кошти.
Як стягнути аліменти з боржника, який перебуває за кордоном: у Мін’юсті відповіли
Зображення: freepik.com
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У Міністерстві юстиції України, надали роз’яснення про порядок стягнення аліментів на дитину у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання за кордон.

У Мін’юсті пояснили:

  • Як звернутися до іноземного органу для стягнення аліментів на дитину.
  • Які документи потрібно подавати.
  • Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями.

Так, до Мін’юсту звернулася мати, яка розповіла, що батько дитини перебуває в Німеччині, аліменти не платить. У жінки є витяг із виконавчої служби про зобов'язання сплатити аліменти. Жінка зазначила, що картку, на яку чоловік отримував пенсію по інвалідності, заблокували і з неї виконавча служба нараховує 660 гривень на місяць аліментів. Але жінка пояснила, що знає, що чоловік у Німеччині офіційно працює, тому хоче знати, як зобов'язати батька дитини виплачувати кошти.

У Мін’юсті відповіли наступне:

«Бути впевненою, що ваш чоловік перебуває в Німеччині можна лише в тому випадку, коли є відповідні документи. На жаль, звернутися самостійно до Державної прикордонної служби із запитом про перетин іншою особою кордону ви не зможете. Це є конфіденційна інформація. Але це можуть зробити органи виконавчої служби за вашим клопотанням. Тому найперше я б вам порадив звернутися з письмовим клопотанням до Державної виконавчої служби або до державного виконавця, який відкриє виконавче провадження, щоб вони витребували інформацію про те, чи перетинав боржник кордон України.

Крім того, якщо він тривалий час не сплачує аліменти, то вчиняє кримінальне правопорушення, оскільки в Україні встановлена кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів. Тому наступний крок такий: вам потрібно взяти довідку щодо заборгованості у сплаті аліментів і звернутися із заявою про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів. Останні мають відкрити кримінальне провадження про злісне ухилення від сплати не аліментів. В такому випадку правоохоронні органи України можуть звертатися до колег із Німеччини, щоб вони повернули чоловіка на територію України, бо тут він перебуває під кримінальним переслідуванням. Тут важливо пам'ятати, що кримінальне провадження має бути відкритим протягом 24 годин. Якщо протягом доби цього не зроблено, ви маєте право звернутися зі скаргою до суду, щоб він зобов'язав правоохоронний орган внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і відкрити кримінальне провадження.

Також існує Міжнародна конвенція про стягнення аліментів. Коли в Україні є судове рішення про стягнення аліментів, але боржник перебуває за кордоном і це підтверджується офіційним документом, то можна через Міністерство юстиції звернутися до уповноважених органів Міністерства юстиції Німеччини, щоб дане судове рішення виконувалось на території іноземної держави. І щоб органи примусового виконання судових рішень Німеччини шукали його на своїй території і примусово стягували ці кошти. Але ця процедура здійснюється виключно через Міністерство юстиції України. Для цього потрібно подати клопотання. Я вам раджу підійти до одного з наших центрів безоплатної правової допомоги, аби вам допомогли скласти клопотання до виконавчої служби. Адреси найближчих центрів ви можете дізнатися за телефоном: 0 (800) 213-103.

Можна також піти іншим шляхом. Дитина має право знати інформацію про свого батька. Ви як законний представник дитини можете звернутися від її імені до Держприкордонслужби, аби вона надала їй інформацію, чи перетинав її батько державний кордон.

Щодо сплати аліментів з картки чоловіка. Сімейним кодексом передбачено: коли змінюються обставини, матеріальний стан у боржника аліментів, матір дитини має право звернутися до суду із заявою про збільшення розміру аліментів».

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