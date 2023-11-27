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  1. Суспільство

Як правильно очистити автомобіль від снігу: поради

23:22, 27 листопада 2023
Для очищення слід використовувати щітку, вона не дряпає лакофарбове покриття та дозволяє очищати велику площу.
Як правильно очистити автомобіль від снігу: поради
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В Україну прийшов циклон зі сніговими заметами, шквальними вітрами та різким похолоданням. У зв’язку з цим багато автомобілів опиняються у заметах. Щоб безпечно очистити автівку від снігу, треба знати кілька правил. 

Зазначимо, що в перву чергу треба звільнити від снігу двері водія. Це допоможе швидше потрапити в салон, не занести туди снігу, запустити автомобіль, включити обігрів скла і обігрівач салону.

Потім слід почистити дах. Після цього – бічні вікна, капот та багажник. Це убереже від подвійної роботи з очищення скла.

Не нехтуйте очищенням фар та ліхтарів. Якщо цього не зробити, суттєво знизиться видимість покажчиків поворотів, габаритів та стоп-сигналів, особливо у світлий час доби.

Також треба звільнити від снігу форсунки омивача лобового скла та фар. Якщо напір рідини не зможе пробити шар снігу, водій втратить важливу функцію.

Очищення снігу в зоні між капотом та лобовим склом також необхідне: там розташовані ґрати повітрозабірників салону. Якщо на них залишиться сніг, салон постійно запотіватиме.

Найкраще зчищати сніг щіткою, яка не тільки має більшу поверхню захвату, але й менше, ніж скребок, ушкоджує лакофарбове покриття.

Чистити машину від снігу краще одразу. Навіть якщо не плануєте поїздку, сніг краще хоча б змести з вікон і даху - якщо він підтає і примерзне, то перетвориться на лід, тоді його прибрати набагато складніше.

Нагадаємо, що машини на трасі Одеса-Київ опинилися у сніговій пастці.

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