У Польщі озброєні футбольні фанати побили українців через національність

У Польщі 17 озброєних футбольних фанатів побили 2 українців в їх будинку, а потім здійснили грабіж.

Джерело фото: RFI

У польському місті Каменець-Зомбковицькому 17 озброєних футбольних фанатів здійснили напад на двох українців, побили їх і вчинили грабіж. Інцидент, спрямований проти громадян України через їхню національність, стався ще у серпні цього року. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він відзначив, що під час нападу група чоловіків не лише фізично напала на двох українців через їх національність, але й позбавила їх майна.

«Я невідкладно звернувся до Міністерства закордонних справ України з метою забезпечення належного реагування на цей жахливий і неприпустимий випадок вчинення протиправних дій проти наших громадян», – підкреслив Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що генеральне консульство України у Вроцлаві знаходиться під контролем цієї справи. Розслідування щодо цього злочину триває у рамках кримінальної справи, проте поки затримано лише шістьох зловмисників, решта залишається у розшуку поліції.

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