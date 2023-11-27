В Польше вооруженные футбольные фанаты избили украинцев из-за национальности

В Польше 17 вооруженных футбольных фанатов избили 2 украинцев в их доме, а затем совершили грабеж.

Источник фото: RFI

В польском городе Каменец-Зомбковицком 17 вооруженных футбольных фанатов совершили нападение на двух украинцев, избили их и совершили грабеж. Инцидент, направленный против граждан Украины из-за их национальности, произошел еще в августе этого года. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что во время нападения группа мужчин не только физически напала на двух украинцев из-за их национальности, но и лишила их имущества.

"Я безотлагательно обратился в Министерство иностранных дел Украины с целью обеспечения надлежащего реагирования на этот ужасный и недопустимый случай совершения противоправных действий против наших граждан", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится под контролем этого дела. Расследование этого преступления продолжается в рамках уголовного дела, однако пока задержаны только шесть злоумышленников, остальные остаются в розыске полиции.

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