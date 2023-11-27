Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін своїм розпорядженням від 17 листопада №1046-р схвалив документ під назвою Рекомендації щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття.
«Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу. Ухвалення такого розпорядження — реальний крок до розуміння змісту головних інформаційних меседжів урядових документів», — наголосив керівник Мінкульту Ростислав Карандєєв. Він переконаний, що рекомендації допоможуть громадянам отримували інформацію від держорганів спрощеною та доступною мовою.
Наразі ці рекомендації опубліковані. На жаль, у них поки не йдеться про те, аби органи влади не використовували у своїх повідомленнях документи у «нечитабельному» форматі pdf, які неможливо конвертувати у формат Word (наразі цим «грішать» майже всі, включно з Верховною Радою, через що, до прикладу, неможливо скопіювати частину тексту із певних законопроектів або ж відповіді на запити доводиться «розшифровувати» вручну).
Отже, як вказує Уряд, рекомендації спрямовані на реалізацію положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також враховують необхідність викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття особами з інвалідністю та особами з порушенням інтелектуального розвитку.
Так, відповідно до документу, суб’єкти владних повноважень забезпечують викладення інформації у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, зокрема із застосуванням методу спрощеної мови та у форматі легкого читання, а також з урахуванням вимог ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ».
Суб’єкти владних повноважень можуть залучати за згодою осіб з інвалідністю та осіб з порушенням інтелектуального розвитку для проведення консультацій щодо забезпечення доступності сприйняття інформації, що викладається перед опублікуванням такої інформації.
Також рекомендації містять розділ «Викладення інформації із застосуванням методу спрощеної мови». А саме:
- Обсяг інформації повинен бути прийнятним для розуміння її змісту, проте не надмірним. Особливо важливу інформацію необхідно повторити.
- Для покращення розуміння інформації варто використовувати приклади та пояснення.
- Інформація за можливості викладається з використанням дієслів у теперішньому часі.
- Структура тексту повинна бути простою, логічною, послідовною та однозначною.
- Базова схема структури тексту, інформація в якому викладена спрощеною мовою, складається із:
- заголовка;
- змісту основного повідомлення, яке необхідно донести;
- роз’яснення щодо змісту основного повідомлення;
- інформації, що роз’яснює контекст;
- додаткової інформації, контактних даних, форми для зворотного зв’язку тощо.
- Заголовок повинен бути чітким, зрозумілим, передавати суть повідомлення та складатися не більше ніж з восьми слів.
- Речення повинні бути простими. Одне речення повинне містити лише одну ідею. Один абзац стосується лише однієї теми. Рекомендується використовувати речення в позитивному форматі.
- Оптимальний розмір речення становить сім-вісім слів, максимальний - п’ятнадцять.
- Для опису одного явища в усьому тексті використовуються одні і ті ж слова.
- У тексті варто уникати використання:
- абревіатур, професійної лексики, складних термінів, абстрактних понять та метафор, а також іншомовних слів, які широко не вживаються;
- повтору нормативних положень, визначених актами законодавства (за можливості).
- У разі необхідності використання абревіатур, термінів, понять та метафор слід під час першого їх використання дати їх пояснення.
- Слова варто вживати повністю, уникаючи скорочень. Власні імена зазначаються у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів.
- Пріоритетним є використання в тексті активної конструкції.
- Числа зазначаються арабськими цифрами, крім випадків, коли цифри збігаються за написом з літерами. Для зазначення великих чисел може застосовуватися словесно-цифровий спосіб їх подання, наприклад: 150 тисяч. Під час написання дати назва місяця зазначається словами, а не цифрами.
Також документ містить розділ «Викладення інформації у форматі легкого читання»
- Кольори тексту і його фону повинні бути контрастними. Вдалими для забезпечення контрастності є такі поєднання кольорів тексту і його фону:
- чорний - білий;
- чорний - жовтий;
- темно-синій - білий;
- темно-синій - жовтий;
- зелений - білий.
- У разі викладення тексту світлішим кольором, ніж колір фону, розмір шрифту збільшується на 25 відсотків.
- Слід уникати розміщення тексту на зображеннях, а також викладення його білим кольором.
- Для покращення розуміння тексту варто використовувати ілюстрації, графічні та геометричні елементи, які безпосередньо пов’язані із змістом і текстом інформації, повинні бути однотипними та розміщуватися ліворуч від тексту.
- Графіки і таблиці у разі необхідності їх використання повинні бути максимально простими.
- Примітки внизу сторінки не використовуються. Посилання чи пояснення робляться у тексті.
- Під час підготовки макета інформації для друку варто передбачити її подання на аркушах формату А4 або А5.
- Шрифт, яким викладається інформація, повинен бути без засічок, зарубок, тіней чи декоративних елементів. Рекомендується використовувати такі шрифти: Arial, Verdana, Ubuntu, Tahoma, Calibri.
- Розмір шрифту повинен бути не менше 14 друкарських пунктів.
- Слід уникати використання курсиву в тексті. Підкреслення тексту допускається лише для гіперпосилань.
- Важливу інформацію доцільно подавати таким чином, щоб її легко можна було знайти в тексті, а саме:
- розташувати на початку документа;
- виділити жирним шрифтом;
- обвести рамкою.
- Не допускається написання всього тексту великими літерами. Використання великих літер може застосовуватися лише для виділення окремих слів чи фраз.
- Під час форматування тексту необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
- вирівнювання тексту здійснюється з лівого краю;
- між абзацами застосовується подвійний інтервал, між рядками - 1,5;
- не застосовується ущільнений інтервал між словами чи літерами (рекомендовано використовувати між словами - 0,16, між літерами - 0,12);
- використовуються марковані списки;
- викладення інформації стовпцями (два чи більше стовпців на одну сторінку) не допускається;
- заголовки (підзаголовки) викладаються в одному рядку.
- Нове речення варто починати з нового рядка. Не допускається перенесення слів з одного рядка в інший.
- Текст гіперпосилання повинен бути повним і зрозумілим, але якомога лаконічнішим. Не рекомендується підписувати гіперпосилання таким чином: «натисніть тут», «дивіться за посиланням» тощо.
- В одному рядку не повинно бути більше одного гіперпосилання. На сторінці не повинно бути двох чи більше посилань з однаковим текстом. Не допускається використання як гіперпосилання цілого речення чи абзацу.
- Якщо використання гіперпосилання дає змогу завантажити документ, зазначається його розмір та формат.
Автор: Наталя Мамченко
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