Забезпечив незаконний «референдум» на Херсонщині: судитимуть сенатора рф

Він особисто організовував та контролював незаконний «виборчий процес» щодо виходу Херсонщини зі складу України.

Фото: ОГП

Судитимуть сенатора ради федерацій федеральних зборів рф, який забезпечив організацію та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Перебуваючи на окупованій Херсонщині, чоловік особисто організовував та контролював незаконні "вибори" щодо виходу області зі складу України.

Також обвинувачений спільно з іншими сенаторами рф проголосував за ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф та так званими "днр" і "лнр".

Ратифікація цих договорів надала можливість Путіну виправдовувати широкомасштабне вторгнення в України як ніби "вимушений захід із захисту населення "незалежних держав "днр" і "лнр".

Також сенатор взяв участь у відкритому голосуванні щодо ратифікації договорів між рф і так званими "л/днр", Запорізькою областю та Херсонською областю про прийняття та утворення у складі рф "нових суб’єктів".

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